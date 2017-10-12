В Котельниковском районе отца троих сгоревших детей посадили на 2,5 года

В четверг, 12 октября, Котельниковский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю хутора Красноярский Дмитрию Юрченко, который обвиняется в смерти по неосторожности троих малолетних детей.

В ходе судебного заседании было установлено, что дети – 12-летний сын и две дочери в возрасте 3 и 7 лет – сгорели 4 июня в частном доме из-за преступной небрежности подсудимого, который использовал на полную мощность неисправную одноконфорочную электрическую плитку.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», у бытового прибора сломался терморегулятор, и тогда обвиняемый просто соединил провода напрямую с нагревательным элементом, минуя датчик автоматического отключения на случай перегрева. В день, когда произошла трагедия, отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, включил опасный электроприбор, а сам пошел искать гражданскую супругу. Та, в свою очередь, всю ночь распивала спиртные напитки в гостях у родственников.

Старший помощник областного прокурора Ольга Токарева рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру», что незадолго до пожара мужчина уснул во дворе, не отключив электрическую плиту, на которой разогревалась еда. В момент возгорания дома дети были одни и самостоятельно спастись не смогли.

Свою вину подсудимый признал. Котельниковский районный суд приговорил Юрченко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.