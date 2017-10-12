В двух районах Волгограда иномарка и маршрутка сбили пешеходов на переходах

В Волгограде продолжают регистрироваться случаи наездов на людей прямо на пешеходных переходах. Только за минувшие сутки машинами были сбиты два человека.

Одно из ДТП произошло в 14:20 в Кировском районе. Здесь 18-летнюю девушку сбил Hyundai Solaris.

За рулем иномарки находился 28-летний водитель. Он направлялся в сторону Красноармейского района по улице Кирова и напротив дома №106а наехал на молодую волгоградку, идущую по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места происшествия девушку с травмой головы отвезли в больницу.

Другой случай был зарегистрирован в Дзержинском районе. Примерно в 17:30 напротив дома №16а по бульвару 30 лет Победы маршрутка сбила 77-летнего мужчину.

40-летний водитель микроавтобуса «Луидор» ехал по улице Московской в сторону Второй Продольной и не пропустил пожилого пешехода, идущего по «зебре».