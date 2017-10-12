На юге Волгограда маршрутка сбила 9-летнего мальчика
Сегодня, 11:37ПроисшествияВиталий КошелевФото: cod34.ru
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Сегодня около 8 часов утра несоблюдение школьником ПДД и невнимательность водителя маршрутки едва не привели к трагедии.
В Кировском районе недалеко от ост. ТЦ «Космос» 9-летний учащийся школы-интерната «Надежда» вне зоны действия пешеходного перехода неожиданно выскочил из-за маршрутки. В этот момент от остановки уже отъехала и начала набирать другая «ГАЗель» №29С.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, водитель не успел среагировать и сбил ребенка. Школьник был госпитализирован. У мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, рассечение брови и многочисленные ушибы.
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