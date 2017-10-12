На юге Волгограда маршрутка сбила 9-летнего мальчика

Сегодня около 8 часов утра несоблюдение школьником ПДД и невнимательность водителя маршрутки едва не привели к трагедии.

В Кировском районе недалеко от ост. ТЦ «Космос» 9-летний учащийся школы-интерната «Надежда» вне зоны действия пешеходного перехода неожиданно выскочил из-за маршрутки. В этот момент от остановки уже отъехала и начала набирать другая «ГАЗель» №29С.