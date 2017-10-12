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На юге Волгограда маршрутка сбила 9-летнего мальчика
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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V yuzhnoj chasti volgograda voditel avtomobilya mazda sbil zhenshhinu s trexmesyachnym rebenkom

На юге Волгограда маршрутка сбила 9-летнего мальчика

Сегодня, 11:37ПроисшествияВиталий КошелевФото: cod34.ru
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