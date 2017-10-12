Директор кафе едва не зарубил барменшу шашкой, требуя обслужить себя

Кафе работает до последнего посетителя, даже если клиентом является сам хозяин заведения. Такого принципа придерживался 43-летний владелец кафе в Новоаннинске.

Поздним октябрьским вечером он начал распивать там спиртное и затянул свой одиночный банкет до поздней ночи. При этом мужчина требовал, чтобы его, как хозяина, обслуживали по высшему разряду. Около часа ночи, девушка-бармен сообщила, что ее смена закончилась еще два часа назад, и отпросилась домой. Однако это совсем не понравилось ее нанимателю. Мужчина выхватил казачью шашку и стал размахивать ею перед девушкой, давая понять, что она либо продолжит обслуживание, либо голова слетит с ее плеч.

Перепуганная барменша нажала «тревожную кнопку». Подоспевшие охранники обезвредили и задержали вошедшего в кураж хозяина кафе, а затем передали его в руки полицейских.