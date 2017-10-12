Директор кафе едва не зарубил барменшу шашкой, требуя обслужить себя
Поздним октябрьским вечером он начал распивать там спиртное и затянул свой одиночный банкет до поздней ночи. При этом мужчина требовал, чтобы его, как хозяина, обслуживали по высшему разряду. Около часа ночи, девушка-бармен сообщила, что ее смена закончилась еще два часа назад, и отпросилась домой. Однако это совсем не понравилось ее нанимателю. Мужчина выхватил казачью шашку и стал размахивать ею перед девушкой, давая понять, что она либо продолжит обслуживание, либо голова слетит с ее плеч.
Перепуганная барменша нажала «тревожную кнопку». Подоспевшие охранники обезвредили и задержали вошедшего в кураж хозяина кафе, а затем передали его в руки полицейских.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством». Максимальное наказание по ней – до 2-х лет тюрьмы. При этом мужчина свою вину признал и пояснил, что вошел в кураж под влиянием выпитого алкоголя.
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