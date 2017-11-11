В Волжском «Лада» налетела на бетонный блок и припаркованную машину
Сегодня, 16:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tvernews.ru
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В минувшую пятницу в поселке Краснооктябрьском в серьезную аварию угодил автомобиль ВАЗ-2115, налетев на фундаментный блок, лежащий возле дороги.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 15.30 на участке улицы Ленинской между ул. Волжская и ул. Красных Комиссаров.
«Лада» ехала со стороны улицы Волжской. За рулем автомобиля находился 18-летний водитель, который не справился с управлением и наехал на бетонный блок. От удара машину отбросило на припаркованный автомобиль ВАЗ-21129.
В результате аварии в «пятнадцатой» травмы получил 18-летний пассажир. С месте происшествия молодого человека доставили в больницу.
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