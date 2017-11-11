В Волжском «Лада» налетела на бетонный блок и припаркованную машину

«Лада» ехала со стороны улицы Волжской. За рулем автомобиля находился 18-летний водитель, который не справился с управлением и наехал на бетонный блок. От удара машину отбросило на припаркованный автомобиль ВАЗ-21129.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 15.30 на участке улицы Ленинской между ул. Волжская и ул. Красных Комиссаров.

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