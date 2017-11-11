В Волгограде водителя бетономешалки обвинили в августовском смертельном ДТП

Следователи областного Главка полиции доказали вину 36-летнего водителя автомобиля MAN -32.272 (автобетономешалка) в совершении 16 августа смертельного ДТП в Дзержинском районе.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в тот день примерно в 9:30 большегруз на улице Ангарской раздавил автомобиль Skoda Octavia. Шансов выжить у ее водителя не было – передняя часть «Шкоды» превратилась в груду металла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, следствием установлено, что бетономешалка, следуя в направлении шоссе Авиаторов, выехала на полосу встречного движения, где и врезалась в легковую иномарку. В результате лобового столкновения 34-летний водитель Skoda Octavia скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В отношении водителя автобетономешалки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе следствия вина 36-летнего волгоградца была доказана полностью и ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд Дзержинского района.