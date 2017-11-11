В Волгограде водителя бетономешалки обвинили в августовском смертельном ДТП
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в тот день примерно в 9:30 большегруз на улице Ангарской раздавил автомобиль Skoda Octavia. Шансов выжить у ее водителя не было – передняя часть «Шкоды» превратилась в груду металла.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, следствием установлено, что бетономешалка, следуя в направлении шоссе Авиаторов, выехала на полосу встречного движения, где и врезалась в легковую иномарку. В результате лобового столкновения 34-летний водитель Skoda Octavia скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
В отношении водителя автобетономешалки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе следствия вина 36-летнего волгоградца была доказана полностью и ему предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд Дзержинского района.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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