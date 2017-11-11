В Дубовском районе внедорожник на федеральной трассе насмерть сбил пешехода
Сегодня, 11:44ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: keytown.me
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пятницу поздно вечером на федеральной трассе Волгоград - Сызрань в Дубовском районе под колесами автомобиля Lifan 215800 погиб пешеход.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, смертельное ДТП случилось в 21:15 на 44/657 км федеральной автодороги.
За рулем внедорожника находился 32-летний водитель, который направлялся в сторону Волгограда. Пешехода он сбил, когда тот, пытаясь перейти дорогу, неожиданно оказался перед близко идущей машиной.
В результате наезда внедорожника мужчина, которому на вид 45-50 лет, скончался до приезда «скорой помощи». Сейчас устанавливается личность погибшего.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей