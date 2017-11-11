В Дубовском районе внедорожник на федеральной трассе насмерть сбил пешехода

В результате наезда внедорожника мужчина, которому на вид 45-50 лет, скончался до приезда «скорой помощи». Сейчас устанавливается личность погибшего.

За рулем внедорожника находился 32-летний водитель, который направлялся в сторону Волгограда. Пешехода он сбил, когда тот, пытаясь перейти дорогу, неожиданно оказался перед близко идущей машиной.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50