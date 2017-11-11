СК: двое мужчин в Советском районе сгорели из-за неосторожного курения
Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», возгорание произошло в третьем часу ночи в одном из частных домовладений на улице Сухумской. Полностью сгорела деревянная пристройка к дому площадью 18 квадратных метров. Сотрудники МЧС тушили пожар до пяти часов утра. На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин.
Согласно информации пресс-службы СУ СКР по региону, по предварительным данным, погибшие – родные братья из Октябрьского района. В Волгоград они приехали около двух лет назад, где арендовали дом.
По словам их соседей, накануне вечером мужчины употребляли спиртные напитки. Специалисты считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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