СК: двое мужчин в Советском районе сгорели из-за неосторожного курения

Следственные органы СКР по Волгоградской области организовали доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре, который произошел минувшей ночью в Советском районе.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», возгорание произошло в третьем часу ночи в одном из частных домовладений на улице Сухумской. Полностью сгорела деревянная пристройка к дому площадью 18 квадратных метров. Сотрудники МЧС тушили пожар до пяти часов утра. На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин.

Согласно информации пресс-службы СУ СКР по региону, по предварительным данным, погибшие – родные братья из Октябрьского района. В Волгоград они приехали около двух лет назад, где арендовали дом.

По словам их соседей, накануне вечером мужчины употребляли спиртные напитки. Специалисты считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.