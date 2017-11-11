Ночью во время пожара в Советском районе погибли два человека
Сегодня, 11:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: abakan-news.ru
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В субботу, 11 ноября, пожар в частном секторе Советского района города Волгограда унес жизни двух человек.
Возгорание произошло в третьем часу ночи в одном из частных домовладений на улице Сухумской. Сообщение о происшествии пожарные получили в 2.43.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, загорелась размером 6х3 метров. К моменту прибытия спасателей она уже полыхала целиком.
Расчеты 4-й пожарно-спасательной части локализовали горение через сорок минут после вызова. Полностью ликвидировать возгорание им удалось уже в пятом часу утра.
На месте происшествия обнаружены двое погибших мужчин, их личности устанавливаются.
В настоящее время специалисты выясняют причина пожара.
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