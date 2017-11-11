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Ночью во время пожара в Советском районе погибли два человека
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Ночью во время пожара в Советском районе погибли два человека

Сегодня, 11:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: abakan-news.ru
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