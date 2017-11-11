Ночью во время пожара в Советском районе погибли два человека

Расчеты 4-й пожарно-спасательной части локализовали горение через сорок минут после вызова. Полностью ликвидировать возгорание им удалось уже в пятом часу утра.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, загорелась размером 6х3 метров. К моменту прибытия спасателей она уже полыхала целиком.

Возгорание произошло в третьем часу ночи в одном из частных домовладений на улице Сухумской. Сообщение о происшествии пожарные получили в 2.43.

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