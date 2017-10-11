За сутки водители сбили двух пешеходов на переходах в Волжском и Камышине

Во вторник автоинспекторы Волгоградской области зарегистрировали два наезда на людей на нерегулируемых пешеходных переходах. Оба случая произошли практически в одно и то же время – в седьмом часу вечера.

В городе Камышине в 18.15 напротив дома №17а по улице Циолковского под колесами автомобиля ВАЗ-21053 оказался 20-летний юноша.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «пятерки» находилась 55-летняя женщина, которая не затормозила перед «зеброй», где шел молодой человек.

В результате происшествия парень получил различные травмы и был госпитализирован в центральную городскую больницу Камышина.

А буквально через полчаса в старой части города Волжского 28-летний водитель автомобиля ГАЗ-2790 сбил пешехода напротив дома №28 по улице Горького.

50-летний мужчина шел по переходу, когда на него наехала грузовая ГАЗель.