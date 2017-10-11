Волгоградская фура с томатами раздавила пешехода в Астраханской области
Сегодня, 17:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области/ 30.мвд.рф
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Во вторник поздним вечером в Астраханской области волгоградская фура, перевозившая помидоры, раздавила 52-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть.
Смертельное ДТП случилось в 21.40 на федеральной трассе Волгоград – Астрахань.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, 55-летний дальнобойщик из Волгограда на грузовике International 9800 вез в свой регион 18 тонн томатов. По словам водителя, на темной дороге человек появился внезапно. При этом на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области, 30.мвд.рф
Попав под колеса большегруза, пешеход от полученных травм скончался до приезда «скорой помощи». Погибшим оказался житель Харабалинского района 1965 года рождения.
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области, 30.мвд.рф
По факту гибели пешехода следственным отделом ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области проводится процессуальная проверка.
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