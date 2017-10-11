Волгоградская фура с томатами раздавила пешехода в Астраханской области

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, 55-летний дальнобойщик из Волгограда на грузовике International 9800 вез в свой регион 18 тонн томатов. По словам водителя, на темной дороге человек появился внезапно. При этом на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

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