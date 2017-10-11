Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградская фура с томатами раздавила пешехода в Астраханской области
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Fura s tomatami sbila peshehoda 800x600

Волгоградская фура с томатами раздавила пешехода в Астраханской области

Сегодня, 17:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области/ 30.мвд.рф
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Шарифов VS Шустерман: острая дискуссия завершилась рукопожатием
Губернатор Волгоградской области заставил говорить о себе