Волгоградец обиделся на задержку зачисления зарплаты и «заминировал» банк

В минувший вторник в Котельниковском районе оперативники задержали 36-летнего жителя города Волгограда, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как установили полицейские, мужчина вахтовым методом работал в Котельниковском районе на одной из строительных площадок.

Вчера подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру службы поддержки клиентов банка, расположенного в Самарской области, и стал выяснять причину задержки зачисления ему на карту заработной платы. Сотрудники финансового учреждения по этому поводу ему ничего не ответили, после чего мужчина сообщил, что здание банка заминировано, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.