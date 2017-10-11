Волгоградец обиделся на задержку зачисления зарплаты и «заминировал» банк
Сегодня, 11:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: eanews.ru
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В минувший вторник в Котельниковском районе оперативники задержали 36-летнего жителя города Волгограда, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Как установили полицейские, мужчина вахтовым методом работал в Котельниковском районе на одной из строительных площадок.
Вчера подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру службы поддержки клиентов банка, расположенного в Самарской области, и стал выяснять причину задержки зачисления ему на карту заработной платы. Сотрудники финансового учреждения по этому поводу ему ничего не ответили, после чего мужчина сообщил, что здание банка заминировано, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сейчас на «минера» заведено уголовное дело по ст.207 УК РФ - «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За свою выходку вахтовик может провести за решеткой до трех лет.
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