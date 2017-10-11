В Волгограде вынесли приговор участникам налета на магазин «Империя цен»

В среду, 11 октября, Дзержинский районный суд рассмотрел уголовное дело против 25-летнего Дагира Магомедова и 23-летнего Арсена Сапиева – участников разбойного нападения на магазин «Империя цен».

В сентябре прошлого года Магомедов предложил своему другу Сапиеву, ранее работавшему охранником в указанном магазине, помочь в совершении планируемого преступления. И тот сообщил сведения о режиме работы торгового предприятия, расположении основного и запасного выходов, кабинетов и местонахождении сейфа.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, согласно плану злоумышленников, нападение и хищение денег должен был совершить Магомедов, а Сапиев с целью обеспечения своего «алиби» – находиться на своем рабочем месте.

Магомедов приобрел маску с прорезями для глаз, изготовил муляж взрывного устройства и получил от Сапиева сигнальный пистолет. 26 сентября он ворвался в магазин и, угрожая пистолетом и муляжом бомбы, заставил директора магазина передать ему все деньги из сейфа. Всего он похитил более 270 тысяч рублей.

Расследование проводилось сотрудниками СУ УМВД России по г.Волгограду. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района.

Свою вину молодые люди признали. Суд приговорил Магомедова к 7 годам исправительной колонии строгого режима, Сапиева – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.