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В Волгограде вынесли приговор участникам налета на магазин «Империя цен»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде вынесли приговор участникам налета на магазин «Империя цен»

Сегодня, 16:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: zekovnet.ru
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