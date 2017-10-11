В Волгограде трое подростков три часа избивали мальчика ради 3 тысяч рублей
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выяснили, что трое 15-летних подростков, двое из которых состоят на учете, привели потерпевшего в квартиру одного из домов по улице Еременко, и там стали избивать мальчика, требуя 3 тысячи рублей.
В течение трех часов юные вымогатели наносили удары руками и ногами по голове и телу своей жертвы. Лишь когда несовершеннолетний согласился передать им деньги, они его отпустили.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, когда избитый мальчик пришел домой, мать, увидев на его теле синяки и ссадины, сразу обратилась в полицию.
Полицейские отмечают, что потерпевший воспитывается в благополучной семье.
В настоящее время собранные по данному факту материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
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