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В Волгограде трое подростков три часа избивали мальчика ради 3 тысяч рублей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде трое подростков три часа избивали мальчика ради 3 тысяч рублей

Сегодня, 15:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: fedpress.ru
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