В Кировском районе росгвардейцы блокировали автовора прямо на перекрестке

Накануне в Волгограде сотрудники Росгвардии по горячим следам разыскали подозреваемого в краже из автомашины. Задержание происходило как в сцене из кинобоевика – с погоней и блокированием машины преступника.

Перед этим вор воспользовался беспечностью 30-летней женщины, которая утром привезла на машине своего ребенка в гимназию, расположенную по улице 64-й Армии в Кировском районе. Мама решила проводить сына до класса и пообщаться с его учителей. Выйдя из машины, волгоградка оставила на заднем сидении дамскую сумочку, в которой находились документы, банковские карты, ключи от квартиры, а также 20 тысяч рублей.

Через 20 минут своего отсутствия автоледи услышала звук сработавшей сигнализации. Подойдя к машине, она обнаружила пропажу сумки. По информации прохожих, ее украл неизвестный мужчина, скрывшийся затем на автомашине ВАЗ 2114, рассказали подробности ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.

После того, как женщина обратилась с заявлением в полицию, в городе оперативно был введен план «Перехват». И примерно через полчаса разыскиваемый автомобиль с подозреваемым был замечен и блокирован группой задержания Росгвардии на перекрестке улиц Тополевая и Лимонная.

За рулем находился 41-летний неработающий местный житель, ранее судимый за грабеж. В салоне «четырнадцатой» стражи порядка обнаружили похищенные вещи.