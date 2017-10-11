У волгоградца изъяли 79 ухоженных кустов конопли
Сегодня, 11:11ПроисшествияНикита ДробныФото: photobucket.com
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Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который устроил у себя дома настоящую плантацию по выращиванию конопли. Мужчина пойдёт под суд за незаконное культивирование наркосодержащих растений и сбыт марихуаны.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, ещё в июне полиция во время обыска обнаружила в доме обвиняемого 79 кустов конопли. Житель Краснооктябрьского района бережно ухаживал за растениями, ежедневно их поливал и всячески следил за их состоянием. Изготовленную марихуану мужчина частично потреблял сам, а частично продавал — именно после сбыта одной из партий наркотика он и был задержан.
Сам обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело в его отношении рассмотрит Краснооктябрьский районный суд, ожидать начала процесса наркоторговец будет под стражей. Любителю незаконного «садоводства» может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.
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