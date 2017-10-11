Пьяный волгоградец, задавивший пешехода, назвал себя автопрофи
Впрочем, внимательность одного из очевидцев, запомнившего номер и модель машины, помогла автоинспекторам по горячим следам разыскать пьяного лихача в расположенных неподалеку гаражных боксах.
29-летний волгоградец был в состоянии сильного алкогольного опьянения и разоткровенничался перед инспекторами. В частности, он рассказал, что большой профессионал за рулем, но такое событие, как сбитый пешеход, с ним впервые.
Кроме того, пьяный лихач пояснил, что не остановился оказать помощь пешеходу, поскольку сильно испугался.
К счастью, пострадавший в ДТП мужчина выжил. Он получил травмы головы и закрытые переломы правого предплечья и голени.
Как выяснилось, задержанный водитель ранее уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. В настоящий момент в отношении него возбуждены сразу два уголовных дела- по ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и по ст. 264.1 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
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