Пьяный волгоградец, задавивший пешехода, назвал себя автопрофи

Сразу два уголовных дела возбуждено в отношении водителя, который на днях, будучи пьяным, сел за руль и в микрорайоне поселка ГЭС буквально снес пешехода, а затем, не сбавляя скорости, скрылся с места ДТП.

Впрочем, внимательность одного из очевидцев, запомнившего номер и модель машины, помогла автоинспекторам по горячим следам разыскать пьяного лихача в расположенных неподалеку гаражных боксах.

29-летний волгоградец был в состоянии сильного алкогольного опьянения и разоткровенничался перед инспекторами. В частности, он рассказал, что большой профессионал за рулем, но такое событие, как сбитый пешеход, с ним впервые.

Видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Кроме того, пьяный лихач пояснил, что не остановился оказать помощь пешеходу, поскольку сильно испугался.

К счастью, пострадавший в ДТП мужчина выжил. Он получил травмы головы и закрытые переломы правого предплечья и голени.