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Пьяный волгоградец, задавивший пешехода, назвал себя автопрофи
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Пьяный волгоградец, задавивший пешехода, назвал себя автопрофи

Сегодня, 11:52ПроисшествияВиталий КошелевФото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области
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