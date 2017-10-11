Новая вспышка АЧС зафиксирована в Волгоградской области

Два новых случая африканской чумы свиней (АЧС) отмечены в Волгоградской области. Вспышки опасного заболевания зарегистрированы в подсобных хозяйствах Котовского и Суровикинского районов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, диагноз уже подтвердила областная ветеринарная лаборатория. На данный момент в зоне распространения АЧС работают специалисты, устанавливаются карантинные посты. Принимаются все меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Жителям Котовского и Суровикинского районов напоминают, что африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных, поскольку не поддаётся лечению и профилактике. В связи с этим требуется ограничить выгул свиней, не допускать загрязнения подсобных хозяйств продуктами животноводства и использовать только термически обработанные корма.