Новая вспышка АЧС зафиксирована в Волгоградской области
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, диагноз уже подтвердила областная ветеринарная лаборатория. На данный момент в зоне распространения АЧС работают специалисты, устанавливаются карантинные посты. Принимаются все меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.
Жителям Котовского и Суровикинского районов напоминают, что африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных, поскольку не поддаётся лечению и профилактике. В связи с этим требуется ограничить выгул свиней, не допускать загрязнения подсобных хозяйств продуктами животноводства и использовать только термически обработанные корма.
Напомним, в этом году вспышки АЧС в регионе отмечались неоднократно, в том числе несколько раз в Суровикинском районе и даже на территории Волгограда. Поскольку заболевание распространилось среди диких кабанов, на карантин был временно закрыт охотничий заказник «Лещёвский».
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