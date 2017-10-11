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На юге Волгограда дачница граблями отбила 7-летнюю девочку у педофила
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На юге Волгограда дачница граблями отбила 7-летнюю девочку у педофила

Сегодня, 13:03ПроисшествияВиталий КошелевФото: bryansku.ru
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