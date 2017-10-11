На юге Волгограда дачница граблями отбила 7-летнюю девочку у педофила

Сегодня следователи СУ СКР региона впервые озвучили подробности задержания педофила в Красноармейском районе Волгограда. На днях расследование этого дела было завершено и передано в суд, поэтому можно обнародовать некоторые детали.

Эта история произошла 21 мая в Красноармейском районе Волгограда. 57-летний подозреваемый попросил 7-летнюю жительницу Красноармейского района Волгограда, которая гуляла во дворе, отойти с ним в сторонку. Девочка уже неоднократно видела мужчину - он проживал с ней по соседству, поэтому, ничего не подозревая, школьница пошла вслед за мужчиной. Когда они оказались за домом, педофил начал приставать к девочке и трогать ее. К счастью, свидетелем этой сцены стала соседка ребенка, возвращавшаяся с дачи. Она несколько раз ударила педофила граблями, и мужчина ударился в бегство. Задержали его по горячим следам.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя Красноармейского СО СУ СКР региона Руслан Капитанчук, в момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не стал отпираться и сразу же признал вину. Мужчине вменяется ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).