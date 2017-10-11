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На севере Волгограда полыхавшая шиномонтажка извергала черный едкий дым
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На севере Волгограда полыхавшая шиномонтажка извергала черный едкий дым

Сегодня, 11:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: Ante Kimm/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456345381%2Fwall-54186050_5492638
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