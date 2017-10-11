На севере Волгограда полыхавшая шиномонтажка извергала черный едкий дым
Сегодня, 11:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: Ante Kimm/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456345381%2Fwall-54186050_5492638
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Сегодня около 9:30 крупный пожар, разбушевавшийся в Тракторозаводском районе Волгограда, на улице Луговского, 2 полностью уничтожил помещение шиномонтажной мастерской площадью более 30 квадратных метров.
Строение полыхало по всей площади около получаса. Именно столько понадобилось спасателям МЧС, чтобы ликвидировать возгорание. Но даже после того, как пожар был потушен, огромные клубы едкого черного дыма продолжали нависать над близлежащими домами.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причина возгорания, как и ущерб, нанесенный огненной стихией, в данный момент устанавливаются. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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