На 2-ой Продольной автоледи проехала на красный свет и устроила двойное ДТП
Сегодня, 11:28ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vestikavkaza.ru
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В Центральном районе Волгограда накануне вечером произошла авария с участием двух иномарок и отечественной легковушки ВАЗ-2108. В ДТП травмирована пассажирка одной из машин.
Автомобили столкнулись на пересечении улиц Рокоссовского и Двинской в 18.30.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по региону, аварию спровоцировала 28-летняя автоледи, управлявшая машиной Hyundai Getz. Она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сразу же врезалась в «восьмерку».
После этого иномарка еще наехала на стоявший на светофоре автомобиль Kia cee'd. При этом удар был настолько сильным, что находившаяся в «Киа» 31-летняя пассажирка получила травму головы.
Пострадавшую женщину с места происшествия отвезли в больницу.
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