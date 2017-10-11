На 2-ой Продольной автоледи проехала на красный свет и устроила двойное ДТП

В Центральном районе Волгограда накануне вечером произошла авария с участием двух иномарок и отечественной легковушки ВАЗ-2108. В ДТП травмирована пассажирка одной из машин.

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Рокоссовского и Двинской в 18.30.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по региону, аварию спровоцировала 28-летняя автоледи, управлявшая машиной Hyundai Getz. Она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сразу же врезалась в «восьмерку».

После этого иномарка еще наехала на стоявший на светофоре автомобиль Kia cee'd. При этом удар был настолько сильным, что находившаяся в «Киа» 31-летняя пассажирка получила травму головы.