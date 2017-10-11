Крупное волгоградское предприятие задолжало сотрудникам 420 тысяч рублей
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, с марта по июнь текущего года организация не выплачивала зарплату двум сварщикам, двум плотникам, монтажнику, бетонщику, арматурщику и каменщику. Сейчас следователи изучают обращения и от других сотрудников предприятия — более ста человек утверждают, что не получали своих денег вовремя.
Название акционерного общества и данные о его финансовом положении не разглашаются в интересах следствия, однако точно известно, что у компании имелась возможность выплачивать работникам зарплату. Деньги на счета организации поступали, однако тратились на другие цели. По неподтверждённым сведениям, в состоянии ликвидации предприятие не находится.
В настоящее время ведутся следственные действия, выявляются все обстоятельства совершённого преступления. Уже приняты меры для скорейшего погашения задолженности перед сотрудниками предприятия. Максимальное наказание, которое может грозить руководству организации, — лишение свободы на срок до трёх лет.
+7 937 708 14 50