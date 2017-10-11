Крупное волгоградское предприятие задолжало сотрудникам 420 тысяч рублей

На основании прокурорской проверки СО по Советскому району регионального СУ Следственного Комитета возбудило уголовное дело в отношении одного из крупных волгоградских предприятий. Акционерное общество задолжало восьми сотрудникам более 420 тысяч рублей.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, с марта по июнь текущего года организация не выплачивала зарплату двум сварщикам, двум плотникам, монтажнику, бетонщику, арматурщику и каменщику. Сейчас следователи изучают обращения и от других сотрудников предприятия — более ста человек утверждают, что не получали своих денег вовремя.

Название акционерного общества и данные о его финансовом положении не разглашаются в интересах следствия, однако точно известно, что у компании имелась возможность выплачивать работникам зарплату. Деньги на счета организации поступали, однако тратились на другие цели. По неподтверждённым сведениям, в состоянии ликвидации предприятие не находится.