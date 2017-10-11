Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Из среднеахтубинского детсада изъяли 9 килограммов сомнительных круп
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b0

Из среднеахтубинского детсада изъяли 9 килограммов сомнительных круп

Сегодня, 12:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: youtube.com
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Шарифов VS Шустерман: острая дискуссия завершилась рукопожатием
Губернатор Волгоградской области заставил говорить о себе