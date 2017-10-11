Из среднеахтубинского детсада изъяли 9 килограммов сомнительных круп

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение законодательства в сфере госнадзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки в детском саду «Дюймовочка» Среднеахтубинского района.

В ходе проверки инспекторы обнаружили в дошкольном учреждении закупили фасоль и манную крупу без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Общий вес сомнительных продуктов составил 9 килограммов.

Как отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, хранение круп без документов является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Согласно выданному предписанию, вся сомнительная крупа была изъята из оборота.