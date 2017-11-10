В Ворошиловском районе Cadillac наехал на двух мужчин во дворе жилого дома

В четверг в Ворошиловском районе города Волгограда двое мужчин в возрасте 21 и 54 лет попали под колеса иномарки, находясь во дворе жилого дома №66 по улице Буханцева.

ДТП произошло в 10.30. В это время мужчины стояли на проезжей части дворовой территории, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пешеходов сбил неустановленный автомобиль, промчавшийся мимо дома в сторону улицы Ардатовской. С места происшествия водитель скрылся.

В результате наезда машины оба пешехода, получившие травмы, попали в больницу.