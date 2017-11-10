В Ворошиловском районе Cadillac наехал на двух мужчин во дворе жилого дома
Сегодня, 10:43ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 74novosti.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В четверг в Ворошиловском районе города Волгограда двое мужчин в возрасте 21 и 54 лет попали под колеса иномарки, находясь во дворе жилого дома №66 по улице Буханцева.
ДТП произошло в 10.30. В это время мужчины стояли на проезжей части дворовой территории, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Пешеходов сбил неустановленный автомобиль, промчавшийся мимо дома в сторону улицы Ардатовской. С места происшествия водитель скрылся.
В результате наезда машины оба пешехода, получившие травмы, попали в больницу.
Позднее в ходе поисковых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали сбежавшего с места ДТП водителя – 26-летнего владельца автомашины Cadillac. Молодой человек был доставлен в отдел полиции.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей