В Волгограде водитель УАЗа, погубивший в ДТП таксиста, может сесть на 7 лет
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб местный таксист, произошло 23 июля по вине пьяного водителя полевого УАЗика.
Следствием установлено, что ставрополец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Лазоревой и на пересечении с улицей Водников не остановился на красный свет. Продолжив движение, он врезался в такси – автомобиль Kia Rio, которым управлял 44-летний волгоградец.
В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия. В салоне такси находился еще 15-летний пассажир. Он был пристегнут ремнем безопасности и получил легкие телесные повреждения.
Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе следствия вина водителя УАЗа доказана полностью, и ему предъявлено обвинение. За содеянное нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
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