В Волгограде водитель УАЗа, погубивший в ДТП таксиста, может сесть на 7 лет

В Красноармейском районном суде состоится рассмотрение уголовное дела по обвинению 39-летнего жителя Ставропольского края – водителя автомашины УАЗ-390995 – в совершении смертельного ДТП на юге Волгограда.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб местный таксист, произошло 23 июля по вине пьяного водителя полевого УАЗика.

Следствием установлено, что ставрополец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Лазоревой и на пересечении с улицей Водников не остановился на красный свет. Продолжив движение, он врезался в такси – автомобиль Kia Rio, которым управлял 44-летний волгоградец.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия. В салоне такси находился еще 15-летний пассажир. Он был пристегнут ремнем безопасности и получил легкие телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».