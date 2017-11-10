В Волгограде двоим поджигателям дорогого кроссовера грозит по 5 лет тюрьмы

В Дзержинском районном суде будет рассмотрено уголовное дело по обвинению 20-летнего и 24-летнего местных жителей, которые за вознаграждение совершили поджог внедорожника Audi Q5.

Как ранее сообщало ИА "НовостиВолгограда.ру" поджог кроссовера был совершен в начале мая этого года во дворе одного из домов по проспекту Жукова в Дзержинском районе.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, по версии следствия, обвиняемых специально наняли уничтожить дорогостоящую иномарку. В результате пожара машина сгорела полностью. Ущерб, причиненный владельцу, составил более 1,3 млн рублей.

Поджигатели скрылись с места преступления, однако позднее их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

В ходе следствия лишь один из обвиняемых признал вину, и то лишь частично. В настоящее время оба поджигателя находятся под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокуратурой города Волгограда в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальным наказанием для обвиняемых может стать лишение свободы на срок до 5 лет.