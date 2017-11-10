В Урюпинске две «Лады» не поделили перекресток: ранены три человека

В минувший четверг в девятом часу вечера в Урюпинске столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». В аварии пострадали три человека.

ДТП произошло в 20.20 на перекрестке неравнозначных дорог улицы Краснознаменной и переулка Соболева.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, аварию устроил 23-летний водитель автомобиля Лада-219170. Выезжая из переулка, он не пропустил ехавшую по главной дороге машину Лада-111730.