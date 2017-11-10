Родители, насиловавшие дочь, признаны вменяемыми и валят вину друг на друга

Расследование уголовного дела по фактам развращения и систематических изнасилованиях 12-летней девочки собственными родителями вышло на финишную прямую.

Накануне следователи получили заключение специалистов НИИ им. Сербского, где на протяжении нескольких недель на обследовании находилась подозреваемая 34-летняя волгоградка. Вердикт врачей – женщина вменяема и отдавала отчет своим поступкам в момент сексуального насилия над дочерью.

Что же касается медицинского заключения в отношении главы семейства - 34-летнего Дмитрия А., то оно уже давно готово. Мужчина так же признан полностью вменяемым.

К слову, после задержания между супругами, по всей вероятности, произошел разлад. Они валят вину друг на друга в части того, кто же являлся инициатором извращенного сексуального воспитания дочери. По версии мужчины, жена уговорила его брать девочку с собой в постель с теми аргументами, что она сама получила неудачный первый сексуальный опыт с незнакомым мужчиной и нужно, чтобы вхождение дочери во взрослую жизнь происходило со знакомыми для ребенка людьми. Однако подозреваемая 34-летняя волгоградка озвучивает другую версию, согласно которой именно глава семейства под различными предлогами приучал девочку к диким сексуальным оргиям.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев, в ходе расследования было установлено, что вина родителей в совершении развратных и насильственных действий обоюдная. И им обоим придется ответить по ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Наказание по этой статье от 12 до 20 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела будет закончено уже в самое ближайшее время.

Между тем пострадавшая девочка формально осиротела после лишения подозреваемых родительских прав и продолжает находиться в реабилитационном центре. Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», у потерпевшей есть бабушка, но после произошедшего потрясения ребенок отказывается слышать не только о родителях, но и вообще о каких-либо родственниках. Вероятнее всего, судьбу школьницы органы опеки будут решать уже после приговора ее родителям.