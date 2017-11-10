Под Волгоградом директора МУПа и главу поселения обвинили в мошенничестве

В Среднеахтубинском районе могут пойти под суд бывший глава Рахинского сельского поселения и экс-директор муниципального унитарного предприятия «Рахинское», которых обвинили в служебном подлоге и мошенничестве.

На основании материалов прокурорской проверки МрСО СУ СК России по Среднеахтубинскому району возбудил уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Бывшего директора МУПа также обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а сельского чиновника – в пособничестве (ч.5 ст.33, ч.3 ст. 159 УК РФ).

В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками ОБЭП ОМВД по Среднеахтубинскому району, установлено, что в феврале 2016 года между МУП «Рахинское» и администрацией Рахинского сельского поселения было заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 500 тыс. рублей. На эти деньги должны были решаться вопросы местного значения по водоснабжению и водоотведению поселения, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

«В июле 2016 работы, предусмотренные данными контрактами, выполнены не были, денежные средства по целевому назначению не использованы. При этом акты выполненных работ были подписаны и главой поселения, и директором предприятия», – отметила представитель облпрокураутры.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле прокуратуры района.