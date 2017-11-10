Под Михайловкой сгорел частный дом с 48-летним мужчиной
Сегодня, 09:14ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: infpol.ru
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В четверг поздно вечером в станице Арчединской Михайловского района во время пожара в частном домовладении погиб 48-летний мужчина.
Информацию о возгорании пожарные получили от жителей станицы в 21:35. На улице Ленина горел по всей площади дом размером 8х8 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Расчетам 30-й пожарно-спасательной части понадобилось почти три с половиной часа, чтобы полностью справиться с огнем.
На месте происшествия спасатели обнаружили погибшего мужчину 1969 года рождения.
Сотрудники МЧС считают, что возгорание могло произойти из-за нарушения устройства и правил эксплуатации печи.
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