На юге Волгограда автоледи на «Рено» сбила 6-летнюю девочку на переходе
Сегодня, 11:55ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Накануне днем в Красноармейском районе едва не погибла 6-летняя девочка, на которую наехал автомобиль Renault Fluence.
Около трех часов дня мама вместе с ребенком переходила проезжую часть бульвара Энгельса напротив дома №10. Причем, они шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки сбил девочку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем Renault Fluence находилась 24-летняя женщина-водитель. Она ехала в сторону проспекта Героев Сталинграда и не пропустила пешеходов на «зебре».
Благодаря тому, что автоледи вовремя успела затормозить, ребенок отделался ушибами, с которыми пришлось обращаться в больницу.
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