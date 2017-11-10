На юге Волгограда автоледи на «Рено» сбила 6-летнюю девочку на переходе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем Renault Fluence находилась 24-летняя женщина-водитель. Она ехала в сторону проспекта Героев Сталинграда и не пропустила пешеходов на «зебре».

Около трех часов дня мама вместе с ребенком переходила проезжую часть бульвара Энгельса напротив дома №10. Причем, они шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель иномарки сбил девочку.

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