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Дубовскую сельхозфирму наказали на 400 тыс. рублей за необработанные земли
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Дубовскую сельхозфирму наказали на 400 тыс. рублей за необработанные земли

Сегодня, 17:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kp40.ru
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