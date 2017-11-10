Дубовскую сельхозфирму наказали на 400 тыс. рублей за необработанные земли
Проверка было проведена должностным лицом отдела земельного надзора Управления на основании информации, содержащейся в обращении администрации Дубовского района о признаках неиспользования земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Горнопролейского сельского поселения.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сигнал подтвердился – на обширном земельном участке не было следов механической обработки почвы. А сами сельхозугодья заросли древесно-кустарниковой растительностью, а также однолетними и многолетними сорняками (осот, овсюг, полынь).
За невыполнение мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв на ООО «Александровское» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7. КоАП РФ. Сумма выписанного предприятию штрафа составила 400 тысяч рублей.
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