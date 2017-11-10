Дубовскую сельхозфирму наказали на 400 тыс. рублей за необработанные земли

Территориальное Управление Россельхознадзора выявило факт халатного отношения к землям сельхозназначения в Дубовском районе. Взятый в аренду ООО «Александровское» участок площадью 638,59 га оказался полностью заросшим сорняком.

Проверка было проведена должностным лицом отдела земельного надзора Управления на основании информации, содержащейся в обращении администрации Дубовского района о признаках неиспользования земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Горнопролейского сельского поселения.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сигнал подтвердился – на обширном земельном участке не было следов механической обработки почвы. А сами сельхозугодья заросли древесно-кустарниковой растительностью, а также однолетними и многолетними сорняками (осот, овсюг, полынь).