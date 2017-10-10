Желавшего смерти отцу-инвалиду жителя Волгоградской области ждёт суд
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, обвиняемый жил вместе с 89-летним отцом, который из-за преклонных лет и тяжёлой болезни уже не мог передвигаться самостоятельно. Пожилой мужчина безуспешно пытался отучить сына от пагубного пристрастия к выпивке.
В июне очередной спор по этому поводу привёл к крупной ссоре, и на этот раз любитель спиртного решил попросту избавиться от беспомощного старика, уморив его голодом. Злоумышленник ушёл из дома, заперев отца внутри без пищи и воды. Он рассчитывал, что пожилой инвалид не выживет в таких условиях.
Отец преступника провёл в полном одиночестве четверо суток. Он был практически обездвижен, страдал от жажды и голода, а в какой-то момент даже пытался покончить с собой. Инвалида спас участковый полиции: соседи злоумышленника вовремя сообщили в правоохранительные органы о своих опасениях. Пожилого мужчину доставили в специализированное социальное учреждение, где ему оказали срочную медицинскую помощь.
Злоумышленник, пытавшийся уморить голодом собственного отца, полностью признал свою вину. Уголовное дело в его отношении направлено в суд, ожидать начала процесса преступник будет под домашним арестом. Ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.
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