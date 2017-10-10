Желавшего смерти отцу-инвалиду жителя Волгоградской области ждёт суд

Душераздирающая история произошла в Жирновском районе Волгоградской области. 57-летний местный житель, злоупотреблявший спиртным, едва не довёл своего престарелого отца-инвалида до самоубийства.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, обвиняемый жил вместе с 89-летним отцом, который из-за преклонных лет и тяжёлой болезни уже не мог передвигаться самостоятельно. Пожилой мужчина безуспешно пытался отучить сына от пагубного пристрастия к выпивке.

В июне очередной спор по этому поводу привёл к крупной ссоре, и на этот раз любитель спиртного решил попросту избавиться от беспомощного старика, уморив его голодом. Злоумышленник ушёл из дома, заперев отца внутри без пищи и воды. Он рассчитывал, что пожилой инвалид не выживет в таких условиях.

Отец преступника провёл в полном одиночестве четверо суток. Он был практически обездвижен, страдал от жажды и голода, а в какой-то момент даже пытался покончить с собой. Инвалида спас участковый полиции: соседи злоумышленника вовремя сообщили в правоохранительные органы о своих опасениях. Пожилого мужчину доставили в специализированное социальное учреждение, где ему оказали срочную медицинскую помощь.