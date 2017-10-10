Волжанин дал незнакомцам карту для получения перевода и лишился 200 тысяч
Сегодня, 07:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: biocontrol.ru
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В полицию города Волжского обратился 81-летний местный житель, у которого мошенники похитили более 200 тысяч рублей.
По словам пенсионера к нему в торговом центре подошли двое неизвестных мужчин, которые попросили воспользоваться его банковской карточкой, чтобы получить денежный перевод.
Уговорив пенсионера, мошенники похитили со счета пожилого человека 99 тысяч рублей. А затем еще и расплатились этой картой в одном из салонов связи на сумму более 100 тысяч, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Кроме этого, злоумышленники продали пожилому волжанину обычные монеты под видом серебряных. Потерпевший заплатил за них 30 тысяч рублей.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители разыскивают мошенников по приметам, указанным пенсионером.
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