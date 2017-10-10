Волжанин дал незнакомцам карту для получения перевода и лишился 200 тысяч

В полицию города Волжского обратился 81-летний местный житель, у которого мошенники похитили более 200 тысяч рублей.

По словам пенсионера к нему в торговом центре подошли двое неизвестных мужчин, которые попросили воспользоваться его банковской карточкой, чтобы получить денежный перевод.

Уговорив пенсионера, мошенники похитили со счета пожилого человека 99 тысяч рублей. А затем еще и расплатились этой картой в одном из салонов связи на сумму более 100 тысяч, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кроме этого, злоумышленники продали пожилому волжанину обычные монеты под видом серебряных. Потерпевший заплатил за них 30 тысяч рублей.