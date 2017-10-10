Волгоградка, изрезавшая за приставания пенсионера-ловеласа, пошла под суд

Следователи СУ СКР региона завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, которая буквально до смерти искромсала ножом своего 76-летнего ухажера, нанеся ему 9 проникающих ранений.

Трагедии предшествовало романтическое свидание, после которого пара отправилась в гараж мужчины. Оборудовал он его с намеком на апартаменты. В помещении были стол со стульями, холодильник, магнитофон, телевизор и, конечно же, любовное ложе, со всех сторон обвешанное зеркалами.

Но в роковой вечер 28 июля пылкий пенсионер, видимо, поторопился с ласками в отношении новой знакомой, 38-летняя дама вспылила и схватилась за нож.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Наталия Куницкая, выйти на след подозреваемой следователи смогли уже на следующий день после убийства благодаря телефону, записанному на коробке видеокассеты, найденной в гараже.

При обыске у женщины в доме было обнаружено окровавленное платье, в котором она была в вечер рокового свидания. Подозреваемой ничего не оставалось, как написать явку с повинной.

В настоящее время на основе доказательств, предоставленных следствием, прокуратура Краснооктябрьского района утвердила обвинительное заключение, и дело ушло в суд.