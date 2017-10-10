В волжской колонии ИК-12 осужденного оштрафовали за нацистскую татуировку

Постановлением Волжского городского суда осужденный признан виновным в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики и атрибутики. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, ему назначен денежный штраф в размере 1000 рублей.

В рамках работы по выявлению экстремистских настроений в местах лишения свободы сотрудники исправительной колонии №12 города Волжского обнаружили на теле одного из осужденных татуировку с фашистской символикой.

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