В волжской колонии ИК-12 осужденного оштрафовали за нацистскую татуировку
Сегодня, 16:56ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: smolnews.ru
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В рамках работы по выявлению экстремистских настроений в местах лишения свободы сотрудники исправительной колонии №12 города Волжского обнаружили на теле одного из осужденных татуировку с фашистской символикой.
Отбывающий наказание мужчина демонстрировал другим осужденным на своем предплечье незаконную символику.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, экспертиза подтвердила, что основу татуировки составляет нацистская свастика.
Постановлением Волжского городского суда осужденный признан виновным в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики и атрибутики. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, ему назначен денежный штраф в размере 1000 рублей.
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