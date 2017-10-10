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В Волгоградской области женщина пошла на обман ради строительства дома
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградской области женщина пошла на обман ради строительства дома

Сегодня, 10:54ПроисшествияНикита ДробныФото: www.kryminalnapolska.pl
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