В Волгоградской области женщина пошла на обман ради строительства дома

Отдел полиции по Кумылженскому району Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Женщину подозревают в мошенничестве при получении социальной выплаты на строительство дома.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, женщина претендовала на государственную финансовую помощь в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Согласно условиям получения социальной выплаты, хотя бы один из членов молодой семьи, претендующей на выплату для возведения собственного дома, должен был работать в сфере сельского хозяйства в сельской местности.

Этому требованию жительница Кумылженского района не соответствовала, однако получить деньги от государства очень хотела. Ради вожделенной выплаты женщина решилась на обман. Она подделала документы, предоставив заведомо ложные бумаги, якобы подтверждавшие её работу в агропромышленном секторе. В итоге мошеннице удалось получить более миллиона рублей.