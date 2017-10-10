В Волгоградской области женщина пошла на обман ради строительства дома
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, женщина претендовала на государственную финансовую помощь в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Согласно условиям получения социальной выплаты, хотя бы один из членов молодой семьи, претендующей на выплату для возведения собственного дома, должен был работать в сфере сельского хозяйства в сельской местности.
Этому требованию жительница Кумылженского района не соответствовала, однако получить деньги от государства очень хотела. Ради вожделенной выплаты женщина решилась на обман. Она подделала документы, предоставив заведомо ложные бумаги, якобы подтверждавшие её работу в агропромышленном секторе. В итоге мошеннице удалось получить более миллиона рублей.
Нарушение закона удалось выявить в результате проверки, проведённой прокуратурой Кумылженского района. Правоохранительное ведомство направило собранные сведения в местный отдел МВД, который принял решение о возбуждении уголовного дела. Теперь женщине, обманом получившей средства на строительство дома, может грозить крупный штраф, ограничение свободы на срок до двух лет или арест сроком до четырёх месяцев.
+7 937 708 14 50