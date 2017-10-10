В Волгограде разыскивают квартиранта, крадущего у хозяев бытовую технику
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, гражданина зовут Аптухин Алексей Анатольевич. Дата рождения – 1 марта 1982 года. Сам он зарегистрирован в Липецкой области.
В настоящее время молодой человек подозревается уже в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ - «Кража».
Подозреваемый искал через интернет объявления о посуточной аренде квартир, затем договаривался с хозяевами о проживании и похищал ценную бытовую технику.
В полицию с заявлениями о краже уже обратились двое потерпевших – жители Краснооктябрьского и Центрального районов.
Всех, кому известно о местонахождении подозреваемого, просят обратиться по телефонам отдела полиции №2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по г. Волгограду: 73-10-02 и 73-62-77, либо по телефону 02.
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