В Волгограде разыскивают квартиранта, крадущего у хозяев бытовую технику

В Волгограде сотрудники уголовного розыска отдела полиции Краснооктябрьского района объявили в розыск 35-летнего мужчину, который, снимая посуточно квартиры, ворует из них вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, гражданина зовут Аптухин Алексей Анатольевич. Дата рождения – 1 марта 1982 года. Сам он зарегистрирован в Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В настоящее время молодой человек подозревается уже в совершении серии преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ - «Кража».

Подозреваемый искал через интернет объявления о посуточной аренде квартир, затем договаривался с хозяевами о проживании и похищал ценную бытовую технику.

В полицию с заявлениями о краже уже обратились двое потерпевших – жители Краснооктябрьского и Центрального районов.