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В Волгограде приставам помогла найти должника затопившая его соседка
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде приставам помогла найти должника затопившая его соседка

Сегодня, 08:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области/ r34.fssprus.ru
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