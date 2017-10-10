В Волгограде приставам помогла найти должника затопившая его соседка

В Волгограде житель Кировского района долгое время избегал встречи с судебными приставами, чтобы не возмещать ущерб, который нанес своему соседу, затопив его квартиру. Но по иронии судьбы сам оказался в положении потерпевшего.

В отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него 28 тысяч рублей. Но мужчина не являлся по повесткам госслужащих, а также не открывал дверь, когда они приставы к нему приходили.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, через некоторое время судебному приставу поступил исполнительный лист уже в пользу скрывавшегося от госслужащих гражданина. Оказалось, что его затопила соседка сверху, и теперь он тоже взыскивал ущерб, который был нанесен его жилью.

Стоит отметить, что женщина не стала уклоняться от исполнения требований судебного решения и сразу же отплатила долг, который составил 31 тысячу рублей.