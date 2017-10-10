В урюпинской больнице скончалась сбитая фурой 65-летняя велосипедистка

С места происшествия женщину с тяжелыми травмами сразу доставили в Урюпинскую ЦРБ, где она впоследствии скончалась.

По словам полицейских, молодой водитель автомобиля МАЗ-6430В9-012 с полуприцепом во время поворота направо не обеспечил безопасный боковой интервал и столкнулся с велосипедисткой.

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