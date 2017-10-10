В урюпинской больнице скончалась сбитая фурой 65-летняя велосипедистка
Сегодня, 11:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: nashbryansk.ru
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В минувший понедельник в Урюпинске 24-летний водитель фуры сбил 65-летнюю местную жительницу, ехавшую на велосипеде в попутном направлении.
Несчастный случай произошел в 17.40 напротив дома №50 по переулку Мясокомбинатский, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам полицейских, молодой водитель автомобиля МАЗ-6430В9-012 с полуприцепом во время поворота направо не обеспечил безопасный боковой интервал и столкнулся с велосипедисткой.
С места происшествия женщину с тяжелыми травмами сразу доставили в Урюпинскую ЦРБ, где она впоследствии скончалась.
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