В Советском районе выясняют причины утреннего пожара в микроавтобусе
Сегодня, 09:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: sibdepo.ru
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Во вторник, 10 октября, в Советском районе города Волгограда целиком согрел микроавтобус.
Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в 6:50 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место происшествия выехали расчеты 4-й пожарно-спасательной части.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, превратившийся в факел автомобиль (марка еще не установлена) находился на улице 25 лет Октября.
Сотрудники спасательного ведомства потушили огонь за несколько минут. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
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