В Новоаннинском районе молодую мать оставили без пособия на ребенка
Еще в сентябре 2013 года женщина обратилась к госслужащим по вопросу назначения ей пособия. Должностные лица заверили ее, что она попадет в соответствующий список получателей данной меры социальной поддержки, а в профильное региональное министерство будет направлена заявка на выделение необходимых денежных средств.
Однако фамилии женщины в этом списке не оказалось. А потому пособие она так не получила, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.
Любопытно, что лишь в конце 2016 года местная жительница узнала, что ее законное право было нарушено. В это время она снова обратилась в Центр соцзащиты за назначением пособия уже в связи с рождением второго ребенка.
Новоаннинский районный суд удовлетворил иск прокурора к Центру соцзащиты о взыскании единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Теперь за исполнением судебного решения проследит надзорный орган.
Кроме того, по итогам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района в адрес директора учреждения, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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