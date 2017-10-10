В Новоаннинском районе молодую мать оставили без пособия на ребенка

Прокуратура Новоаннинского района выявила факт нарушения законодательства в деятельности местного Центра социальной защиты населения. Проверка была проведена по обращению молодой матери, которая не получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

Еще в сентябре 2013 года женщина обратилась к госслужащим по вопросу назначения ей пособия. Должностные лица заверили ее, что она попадет в соответствующий список получателей данной меры социальной поддержки, а в профильное региональное министерство будет направлена заявка на выделение необходимых денежных средств.

Однако фамилии женщины в этом списке не оказалось. А потому пособие она так не получила, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Любопытно, что лишь в конце 2016 года местная жительница узнала, что ее законное право было нарушено. В это время она снова обратилась в Центр соцзащиты за назначением пособия уже в связи с рождением второго ребенка.

Новоаннинский районный суд удовлетворил иск прокурора к Центру соцзащиты о взыскании единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Теперь за исполнением судебного решения проследит надзорный орган.