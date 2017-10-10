В Николаевском районе пожилая пара в своем доме отравилась угарным газом
Вчера днем к пожилой паре пришла социальный работник, но ее никто не встретил. Женщина заметила, что замки входной двери заперты изнутри. Беспокоясь за стариков, она обратилась в полицию.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, дверь была вскрыта в присутствии участкового уполномоченного полиции. Тело хозяина дома было обнаружено в зале, а его супруги – в ванной. Скорее всего, причиной их смерти стало отравление угарным газом.
В ходе осмотра места происшествия с участием сотрудников газовой службы установлено, что домовладение отапливалось газовым оборудованием, которое в этот день работало на максимальной мощности. По предварительным выводам специалистов, вентиляция в доме и сам котел находились в исправном состоянии, а причиной скопления угарного газа в доме могли стать закрытые окна.
По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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