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В Николаевском районе пожилая пара в своем доме отравилась угарным газом
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Николаевском районе пожилая пара в своем доме отравилась угарным газом

Сегодня, 10:53ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: pravdaurfo.ru
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