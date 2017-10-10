В Николаевском районе пожилая пара в своем доме отравилась угарным газом

В Николаевском районе следователи выясняют обстоятельства гибели пожилых супругов – 81-летней женщины и 79-летнего мужчины. Их тела были обнаружены в понедельник в одном из частных домов села Путь Ильича.

Вчера днем к пожилой паре пришла социальный работник, но ее никто не встретил. Женщина заметила, что замки входной двери заперты изнутри. Беспокоясь за стариков, она обратилась в полицию.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, дверь была вскрыта в присутствии участкового уполномоченного полиции. Тело хозяина дома было обнаружено в зале, а его супруги – в ванной. Скорее всего, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

В ходе осмотра места происшествия с участием сотрудников газовой службы установлено, что домовладение отапливалось газовым оборудованием, которое в этот день работало на максимальной мощности. По предварительным выводам специалистов, вентиляция в доме и сам котел находились в исправном состоянии, а причиной скопления угарного газа в доме могли стать закрытые окна.