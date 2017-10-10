В Михайловке школьница вынесла все деньги из дома по просьбе аферистки

В Михайловке жертвой лжецелительницы стала 14-летняя школьница. Мошенница похитила у нее 60 тысяч рублей.

Незнакомка подошла к девочке на улице и сказала, что на ее семью наведена порча. При этом женщина сообщила, что может исправить ситуацию, и любезно предложила свою помощь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, традиционно для такого вида мошенничества незнакомка попросила школьницу вынести из дома все имеющиеся денежные средства для проведения ритуала. Девочка согласилась и принесла 60 тысяч рублей, которые смогла обнаружить.

Затем мошенница завернула деньги в бумагу, что-то нашептала и вернула сверток. Позднее, открыв его, несовершеннолетняя обнаружила в нем лишь бумагу.