В Михайловке школьница вынесла все деньги из дома по просьбе аферистки
Сегодня, 08:21ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: primorye24.ru
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В Михайловке жертвой лжецелительницы стала 14-летняя школьница. Мошенница похитила у нее 60 тысяч рублей.
Незнакомка подошла к девочке на улице и сказала, что на ее семью наведена порча. При этом женщина сообщила, что может исправить ситуацию, и любезно предложила свою помощь.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, традиционно для такого вида мошенничества незнакомка попросила школьницу вынести из дома все имеющиеся денежные средства для проведения ритуала. Девочка согласилась и принесла 60 тысяч рублей, которые смогла обнаружить.
Затем мошенница завернула деньги в бумагу, что-то нашептала и вернула сверток. Позднее, открыв его, несовершеннолетняя обнаружила в нем лишь бумагу.
В настоящее время ведется розыск преступницы.
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