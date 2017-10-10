В Михайловке пожилой пенсионер на Audi сбил 5-летнюю девочку и скрылся

В результате происшествия девочка с травмой головы и ушибами была доставлена в городскую больницу Михайловки.

Около полудня матерь с пятилетней дочерью шли по пешеходному переходу напротив дома №38 по улице Обороны на разрешающий сигнал светофора. И в этот момент пенсионер на иномарке сбил девочку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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