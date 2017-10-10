В Михайловке пожилой пенсионер на Audi сбил 5-летнюю девочку и скрылся
Сегодня, 11:51ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Misanec.ru
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Накануне в городе Михайловке 77-летний водитель автомобиля Audi 80 наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по «зебре».
Около полудня матерь с пятилетней дочерью шли по пешеходному переходу напротив дома №38 по улице Обороны на разрешающий сигнал светофора. И в этот момент пенсионер на иномарке сбил девочку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Нарушитель с места происшествия сразу скрылся, даже не узнав о состоянии ребенка.
В ходе организованных поисковых мероприятий водитель был задержан нарядом ДПС.
В результате происшествия девочка с травмой головы и ушибами была доставлена в городскую больницу Михайловки.
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