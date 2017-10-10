Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В Михайловке пожилой пенсионер на Audi сбил 5-летнюю девочку и скрылся
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d0%b1%d0%b8%d0%bb+%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0

В Михайловке пожилой пенсионер на Audi сбил 5-летнюю девочку и скрылся

Сегодня, 11:51ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Misanec.ru
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону