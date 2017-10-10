В Красноармейском районе подростки-грабители избили прохожего ради телефона

В понедельник поздно вечером в Красноармейском районе города Волгограда росгвардейцы задержали двух молодых людей, ограбивших прохожего.

Вообще нападавших было пятеро – в основном подростки. Около 10 часов вечера во дворе многоэтажного дома по проспекту Героев Сталинграда они остановили 38-летнего слесаря одного из предприятий города, который возвращался домой. Избив прохожего, они отобрали у него сотовый телефон.

Жильцы дома, видевшие все это, позвонили в полицию. Сигнал был передан группе задержания Росгвардии.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка обнаружили группу несовершеннолетних, которые при виде патрульного автомобиля бросились врассыпную. Однако двоих удалось задержать. Подозреваемыми оказались 15-летний учащийся профессионального училища и 22-летний безработный волгоградец, ранее судимый за сексуальную связь с несовершеннолетними, рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.

У взрослого парня был изъят похищенный сотовый телефон. Аппарат был возвращен владельцу.