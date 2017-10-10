В Иловлинском районе полицейские задержали более 20 мигрантов-нарушителей
В результате рейда был задержан 21 иностранец – 12 граждан КНР и 9 мигрантов из Узбекистана. Все они находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства, а 15 человек – вообще незаконно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Кроме того, установлено, что трое граждан республики Узбекистан уже привлекались к ответственности за нарушение миграционного законодательства и должны были в течение трех суток покинуть страну, но этого не сделали. В ближайшее время они будут депортированы за пределы Российской Федерации.
В настоящее время подлежащие выдворению граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по г. Волгограду.
Всего в ходе рейда было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.
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