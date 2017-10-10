В Иловлинском районе полицейские задержали более 20 мигрантов-нарушителей

В Иловлинском районе полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства иностранными гражданами. Он проходил на сельхозугодиях рядом с хутором Краснодонский.

В результате рейда был задержан 21 иностранец – 12 граждан КНР и 9 мигрантов из Узбекистана. Все они находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства, а 15 человек – вообще незаконно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Кроме того, установлено, что трое граждан республики Узбекистан уже привлекались к ответственности за нарушение миграционного законодательства и должны были в течение трех суток покинуть страну, но этого не сделали. В ближайшее время они будут депортированы за пределы Российской Федерации.

В настоящее время подлежащие выдворению граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по г. Волгограду.