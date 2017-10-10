Троим волгоградцам грозит по 5 лет тюрьмы за кражу топлива из тепловоза

Заместитель Волгоградского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против троих работников железной дороги, которые занимались хищением дизельного топлива.

В ходе предварительного следствия установлено, что один из обвиняемых – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо на станции М. Горького – решил похитить часть топлива из бака тепловоза. Так как одному это был сделать трудно, он сделал своими сообщниками помощника машиниста и своего знакомого, у которого имелся автомобиль. Похищенное они собрались реализовать в Волгограде.

Как рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, все железнодорожники стали сливать топливо в канистры и передавать стоящему у вагонов приятелю. Из бака тепловоза они успели похитить 360 литров дизтоплива на сумму 14 000 рублей. В этот момент их деятельность пресекли сотрудники Волгоградского линейного управления МВД на транспорте, которые патрулировали район железной дороги.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Иловлинский районный суд.