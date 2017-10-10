На Первой Продольной «Лада» отправила кроссовер Hyundai на крышу

В частности, с 7:30, когда произошла авария, и в течение одного часа было затруднено движение в направлении центра от ост. стадион «Монолит».

На пересечении проспекта Металлургов и Первой Продольной более легкая «Лада Приора» «перевернула» кроссовер Hyundai Creta. Корейская иномарка осталась лежать посреди дороги, что способствовало образованию серьезной пробки.

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