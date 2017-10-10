На Первой Продольной «Лада» отправила кроссовер Hyundai на крышу
Сегодня, 09:42ПроисшествияВиталий КошелевФото: Виталий Осипов/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456344882%2Fwall-54186050_5487267
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Необычная по своим последствиям авария произошла сегодня рано утром в Краснооктябрьском районе Волгограда.
На пересечении проспекта Металлургов и Первой Продольной более легкая «Лада Приора» «перевернула» кроссовер Hyundai Creta. Корейская иномарка осталась лежать посреди дороги, что способствовало образованию серьезной пробки.
В частности, с 7:30, когда произошла авария, и в течение одного часа было затруднено движение в направлении центра от ост. стадион «Монолит».
По предварительным данным, обошлось без пострадавших, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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