Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
На Первой Продольной «Лада» отправила кроссовер Hyundai на крышу
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Zlmzp0vnkto

На Первой Продольной «Лада» отправила кроссовер Hyundai на крышу

Сегодня, 09:42ПроисшествияВиталий КошелевФото: Виталий Осипов/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456344882%2Fwall-54186050_5487267
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону