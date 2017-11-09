Задолжавшего зарплату конкурсного управляющего отправили под домашний арест
Напомним, накануне мужчина был задержан прямо в ходе совещания, посвященного вопросам состояния законности в сфере оплаты труда, которое прошло под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СКР по региону, подозреваемый является конкурсным управляющим завода, находящегося в состоянии банкротства, с конца декабря 2015 года. С сентября 2016-го он полностью не выплачивал зарплату и иные выплаты 132 работникам завода. Общая сумма долга перед сотрудниками предприятия составила более 10 млн рублей. При этом сам конкурсный управляющий исправно получал свое жалование.
- Как установили следователи, в указанный период времени на счета организации поступали денежные средства, общая сумма которых составила почти 1 млн. рублей, из которых 330 тысяч рублей получил сам конкурсный управляющий. То есть регулярно и в полном объеме он начислял себе заработную плату – по 30 тысяч рублей ежемесячно. А вот на 132 работника за этот же период было им выделено всего 142 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Теперь следователи выясняют, куда делись остальные 450 тысяч рублей.
На основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Дзержинского района, в отношении конкурсного управляющего следователи СО по Дзержинскому району СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Расследование уголовного дела продолжается, предпринимаются меры к погашению задолженности перед работниками завода.
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