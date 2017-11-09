Задолжавшего зарплату конкурсного управляющего отправили под домашний арест

Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении конкурного управляющего завода базальтовой изоляции меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, накануне мужчина был задержан прямо в ходе совещания, посвященного вопросам состояния законности в сфере оплаты труда, которое прошло под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Андрея Кикотя.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СКР по региону, подозреваемый является конкурсным управляющим завода, находящегося в состоянии банкротства, с конца декабря 2015 года. С сентября 2016-го он полностью не выплачивал зарплату и иные выплаты 132 работникам завода. Общая сумма долга перед сотрудниками предприятия составила более 10 млн рублей. При этом сам конкурсный управляющий исправно получал свое жалование.

- Как установили следователи, в указанный период времени на счета организации поступали денежные средства, общая сумма которых составила почти 1 млн. рублей, из которых 330 тысяч рублей получил сам конкурсный управляющий. То есть регулярно и в полном объеме он начислял себе заработную плату – по 30 тысяч рублей ежемесячно. А вот на 132 работника за этот же период было им выделено всего 142 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Теперь следователи выясняют, куда делись остальные 450 тысяч рублей.

На основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Дзержинского района, в отношении конкурсного управляющего следователи СО по Дзержинскому району СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).